Суд отменил оправдательный приговор по убийству словацкого журналиста

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Верховный суд Словакии отменил во вторник оправдательный приговор Специализированного уголовного суда республики Мариану Кочнеру и Алене Жужовой - подозреваемым в том, что они выступали соответственно заказчиком и посредником с киллером в деле об убийстве в феврале 2018 года словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сообщило Словацкое радио.

Верховный суд вернул дело на рассмотрение Специализированному уголовному суду, который в сентябре прошлого года прекратил его из-за недостатка улик. Прокуратура требует для Кочнера и Жужовой по 25 лет заключения. Между тем оба они осуждены по другим делам и находятся в тюрьмах.

Киллер, выполнивший заказ на убийство журналиста, в апреле 2020 года был приговорен к 23 годам заключения.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка- Мача, расположенном в районе города Галанта на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике.