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Власти Швейцарии рассчитывают на встрече с российской делегацией обсудить Украину

Глава МИД страны Иньяцио Кассис отметил, что "большое количество швейцарских сотрудников работают под эгидой ОБСЕ"

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Швейцарии рассчитывают на встрече с российской делегацией в среду обсудить Украину и Нагорный Карабах. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД, федеральный советник Иньяцио Кассис.

"Естественно, мы поднимем вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха, будем говорить об Украине. Все эти элементы в рамках Минского процесса являются частью нашей работы", - сказал он, пояснив, что "большое количество швейцарских сотрудников работают под эгидой ОБСЕ".

Как ожидается, президент России Владимир Путин после переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня проведет отдельную встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что Россия очень ценить нейтральную роль Швейцарии и признательна швейцарской стороне за организацию саммита в Женеве.

Теги
РоссияШвейцария
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