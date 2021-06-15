КС Молдавии отклонил запросы по оценке решений ЦИК об избирательных участках за рубежом

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии отклонил запросы Высшей судебной палаты (ВСП) республики и Апелляционной палаты (АП) Кишинева, которые касаются решений Центральной избирательной комиссии открыть избирательные участки за границей и для жителей непризнанного Приднестровья.

"Суд постановил, что обращения не соответствуют условиям для их принятия и не могут быть рассмотрены по существу", - говорится в решении, опубликованном во вторник на официальном сайте КС. В нем отмечено, что решения ЦИК об открытии участков на предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборах носят нормативно-административный характер и принимаются в соответствии с положениями Кодекса о выборах.

Ранее ВСП и АП Кишинева попросили Конституционный суд оценить законность решения Центризбиркома открыть 146 участков за рубежом и 41 в Приднестровье. Обращения были направлены по просьбе партий "Платформа достоинство и правда" (ПДП) и Либеральной партии, которые вместе с другими проевропейскими формированиями требовали увеличить число участков за границей до 198, а их число для Приднестровья, наоборот, уменьшить.

На президентских выборах 2020 года за границей функционировали 139 пунктов для голосования, подавляющее большинство которых было в странах ЕС, где находятся около 200 тыс. молдавских трудовых мигрантов. В России, где проживают примерно столько же молдаван, открыли 17 пунктов. Эксперты полагают, что активность молдавских мигрантов в европейских странах обеспечила победу лидеру проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Майе Санду.

Досрочные выборы парламента были назначены после того, как Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, где пропрезидентская партия контролировала 15 мест из 101. ЦИК Молдавии вначале решил открыть 139 избирательных участков за рубежом, что вызвало критику со стороны президента и проевропейских партий, которые устроили протесты. После чего ЦИК увеличил число участков до 146, но оппоненты настаивают на 198 и оспорили это решение в Апелляционной палате. При этом они настаивают, чтобы большая часть этих участков располагалась в европейских странах. На данный момент по решению ЦИК в России планируется открыть 17 пунктов для голосования.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также избирательный блок, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова. В целом, как свидетельствуют опросы, в законодательный орган могут пройти до шести партий.