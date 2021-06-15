Reuters: американский сенатор Рубио представит законопроект по борьбе с киберугрозами

ТАСС, 15 июня. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио намерен вскоре представить законопроект, направленный на борьбу с киберпреступностью. Об этом он сообщил во вторник в письме, адресованном президенту США Джо Байдену.

"В ближайшем будущем я представлю законопроект, чтобы у вашей [Байдена] администрации появились более совершенные средства для борьбы с напастью вирусов-вымогателей. [Он будет] направлен против правительств других стран, которые сознательно предоставляют убежища киберпреступникам", - говорится в документе, с текстом которого ознакомилось агентство Reuters. Рубио не привел подробностей по содержанию законопроекта.

По данным агентства, сенатор в письме призвал главу государства дать РФ понять, что Соединенные Штаты будут жестко реагировать на кибератаки. Киберпреступления, в том числе приписываемые России, станут одним из предметов обсуждения в ходе встречи Байдена с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая атаке подверглись компьютерные сети американского подразделения бразильской мясоперерабатывающей компании JBS. Она считает, что за нападением стоит преступная организация, якобы находящаяся в России.