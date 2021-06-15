В Минске возбудили дело о надругательстве над флагом

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом страны. Об этом сообщили во вторник в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Фигурантом уголовного дела может быть белорусская оперная певица Маргарита Левчук, которая находится в настоящее время в Литве.

"Согласно его материалам, Л. 1990 года рождения, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве проинформировали, что в дальнейшем данная видеозапись была размещена в YouTube, доступ к ней мог получить любой гражданин без ограничений и препятствий. "Противоправные действия квалифицированы по ст. 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Надругательство над государственными символами")", - сообщили в прокуратуре.

Левчук, в свою очередь, написала в Facebook, что на нее "завели уголовку".

В соответствии с белорусским уголовным законодательством максимальная санкция статьи 370 УК Белоруссии предусматривает ограничение свободы на срок до одного года.