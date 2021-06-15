СМИ: 12 человек погибли в ДТП с автобусом на северо-востоке Мексики

МЕХИКО, 15 июня. /ТАСС/. Не менее 12 человек погибли и 20 получили травмы во вторник в ДТП с автобусом у города Рейноса в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Транспортное средство следовало в город Монтеррей, столицу соседнего штата Нуэво-Леон. По предварительным данным, к трагедии привело то, что водитель автобуса уснул за рулем. Пострадавшие были доставлены в больницы Рейносы, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Прокуратура региона приступила к расследованию обстоятельств автокатастрофы.