{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: 12 человек погибли в ДТП с автобусом на северо-востоке Мексики

Водитель транспортного средства уснул за рулем

МЕХИКО, 15 июня. /ТАСС/. Не менее 12 человек погибли и 20 получили травмы во вторник в ДТП с автобусом у города Рейноса в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Транспортное средство следовало в город Монтеррей, столицу соседнего штата Нуэво-Леон. По предварительным данным, к трагедии привело то, что водитель автобуса уснул за рулем. Пострадавшие были доставлены в больницы Рейносы, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Прокуратура региона приступила к расследованию обстоятельств автокатастрофы.

Теги
Мексика
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Главный мост Женевы украсили флагами России и США
Монблан ведет к вилле Ла-Гранж, где в среду пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена
Главный мост Женевы украсили флагами России и США
Читать полностью