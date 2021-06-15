Байден выдвинул кандидатуру Джулианы Смит на должность постпреда при НАТО

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден произвел во вторник свои первые назначения новых американских послов в других странах из числа лиц, не являющихся кадровыми дипломатами. Кроме того, он выдвинул кандидатуру на должность постоянного представителя страны при НАТО.

Как объявила пресс-служба Белого дома, пост посла в Израиле предложен Томасу Найдсу, в Мексике - Кену Салазару, должность постпреда при штаб-квартире Североатлантического альянса - Джулианн Смит. Найдс ранее трудился как в частном секторе, так и на госслужбе, в 2010-2013 гг. был первым заместителем госсекретаря США. Салазар же являлся в этот период министром внутренних дел США. Смит в прошлом работала в аппарате Байдена, когда тот являлся вице-президентом США.

Все эти кадровые назначения подлежат утверждению Сенатом Конгресса США.

Найдс в настоящее время является вице-президентом одной из крупнейших американских банковских компаний - Morgan Stanley. Имеющий латиноамериканское происхождение Салазар был в прошлом генеральным прокурором своего родного штата Колорадо. Кроме того, он представлял этот штат в Сенате Конгресса. Владеющая немецким и французским языками Смит в настоящее время является старшим советником госсекретаря США Энтони Блинкена. В 2012-2013 гг. она работала заместителем помощника по национальной безопасности у Байдена, который тогда был вице-президентом. До этого была одним из ответственных сотрудников в аппарате министра обороны США, круг ее должностных обязанностей затрагивал политику в отношении Европы и НАТО.