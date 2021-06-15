Главный мост Женевы украсили флагами России и США

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный мост Женевы Монблан в преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена украсили флагами двух стран, передает во вторник ТАСС.

Монблан соединяет кварталы города, находящиеся на левом берегу реки Роны, с районами на правом берегу и ведет к вилле Ла-Гранж, где в среду пройдет саммит Россия - США. Он входит в зону безопасности - в день встречи, несмотря на то, что Монблан является важной транспортной артерией Женевы, мост будет закрыт.

Он был построен в 1862 году и назван в честь самого высокого горного массива Альп - Монблана. Длина моста составляет 252 метра, ширина - около 27 метров.