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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Главный мост Женевы украсили флагами России и США

Монблан ведет к вилле Ла-Гранж, где в среду пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена
Мост Монблан Вячеслав Филиппов/ТАСС
Описание
Мост Монблан
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный мост Женевы Монблан в преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена украсили флагами двух стран, передает во вторник ТАСС.

Монблан соединяет кварталы города, находящиеся на левом берегу реки Роны, с районами на правом берегу и ведет к вилле Ла-Гранж, где в среду пройдет саммит Россия - США. Он входит в зону безопасности - в день встречи, несмотря на то, что Монблан является важной транспортной артерией Женевы, мост будет закрыт.

Он был построен в 1862 году и назван в честь самого высокого горного массива Альп - Монблана. Длина моста составляет 252 метра, ширина - около 27 метров.

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ШвейцарияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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