Кастильо победил во втором туре президентских выборов в Перу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу" одержал победу во втором туре выборов президента южноамериканской республики. Об этом свидетельствуют данные подсчета 100% голосов, опубликованные в Twitter местной ЦИК (ONPE).

Согласно подсчетам, Кастильо заручился поддержкой 50,125% избирателей, в то время как его оппонентка Кейко Фухимори из ультраправой "Народной силы" получила 49,875% голосов. Таким образом разрыв между ними составил чуть более 44 тыс. голосов. При этом более 1 млн бюллетеней были признаны недействительными, а свыше 6,4 млн перуанцев в день голосования не явились на избирательные участки.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.