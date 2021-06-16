Иракские силы ПВО сбили беспилотник в небе над Багдадом

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Силы ПВО Ирака сбили начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Багдадом. Об этом сообщила во вторник вечером государственная служба по информированию в сфере безопасности.

"Оперативное командование в Багдаде сбило беспилотник, который был начинен взрывчаткой", - указано в заявлении, опубликованном на странице службы в Facebook.

Как уточняется, БПЛА был сбит в юго-восточной части иракской столицы и упал близ военного лагеря "Эр-Рашид". О пострадавших и разрушениях информации не поступало.