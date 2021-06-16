Жители двух сирийских деревень в Хасеке преградили путь американским военным

БЕЙРУТ, 16 июня. /ТАСС/. Жители сирийских селений Фарфара и Телль-Маха на севере провинции Хасеке преградили во вторник путь патрулям американских военнослужащих, которых сопровождали бойцы курдских формирований. Как сообщил телеканал Syria, сирийцы перекрыли проезжую часть и не пропустили бронемашины США через свои населенные пункты.

В Фарфаре участники акции забросали камнями патрули американских военных и курдов, вынудив их повернуть назад в сторону пункта базирования. Нескольким машинам были нанесены повреждения. "Уезжайте! Хватит топтать нашу землю!", - скандировали демонстранты.

Подобные выступления протеста против военного присутствия США происходят в арабских селах регулярно, и нередко бойцы курдских отрядов применяют силу для разгона их участников. Так в понедельник в Аммуде и Дербасии несколько человек получили ранения, когда курды открыли предупредительный огонь по колонне протестующих. Столкновения с отрядами "Сил демократической Сирии" (СДС) произошли также в Ждейде-Баккара, а в Маркаде уличные активисты бросили гранату в патрульную машину, которая после этого загорелась. Среди курдских бойцов есть пострадавшие.

Волнения арабских племен усилились после того, как курдская администрация запретила жителям подконтрольных СДС районов участвовать 26 мая в президентских выборах. В руках курдских формирований, которым оказывают поддержку США и западная коалиция, находится 27% территории страны. Курды позволили в 2015 году американскому командованию создать девять военных баз на северо-востоке Сирии. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.