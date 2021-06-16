Трамп приедет в Техас на границу США с Мексикой в конце месяца

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп прибудет в конце июня штат Техас, где посетит южную границу страны с Мексикой. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении бывшего главы Белого дома.

"Я принял приглашение губернатора Техаса Грэга Эббота присоединиться к нему с официальным визитом на нашу опустошенную южную границу в среду, 30 июня 2021 года", - говорится в тексте.

Ранее республиканец Эббот заявил, что на этой неделе обнародует планы по строительству стены на границе, которое было начато при Трампе. "Штат одинокой звезды сделает то, что [президент США Джо] Байден отказывается делать - защитить наших граждан на южной странице", - написал он в Twitter.

Администрация Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.