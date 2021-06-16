Фухимори рассчитывает переломить исход президентских выборов в Перу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Кандидат в президенты Перу от ультраправой партии "Народная сила" Кейко Фухимори, уступивший по результатам обработки всех голосов во втором туре президентских выборов в Перу, не признает своего поражения. Как заявила политик во вторник во время выступления перед своими сторонниками в Лиме, она рассчитывает, что окончательный результат волеизъявления будет пересмотрен в ее пользу после рассмотрения апелляций.

"Сегодня стал известен результат подсчета ONPE (Национальный офис избирательных процессов, аналог ЦИК), однако не хватает самого важного - рассмотрения направленных в Национальное жюри по выборам (JNE) неоформленных протоколов, на которые были поданы апелляции, а также требования об аннулировании более 800 протоколов", - приводит ее слова местная радиостанция RPP. При этом Фухимори не ставит под сомнение результаты работы избирательной системы страны. "Знаем, что когда они проанализируют нарушения, скорее всего, они докажут, что мы правы", - добавила кандидат.

Ранее во вторник ONPE опубликовал данные подсчета 100% голосов, согласно которым Фухимори уступила чуть более 44 тыс. голосов своему оппоненту Педро Кастильо, из леворадикальной партии "Свободное Перу". Его поддержали 50,125% избирателей, в то время как дочь бывшего перуанского диктатора Альберто Фухимори получила 49,875% голосов. При этом, согласно данным ONPE более 1 млн бюллетеней были признаны недействительными, а свыше 6,4 млн перуанцев в день голосования не явились на избирательные участки.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Объявить будущего президента страны, который вступит в должность 28 июля должно будет JNE. Срок полномочий главы государства в Перу составляет пять лет.