Токио запросил информацию о ситуации на АЭС "Тайшань" в КНР

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Японии запросило у властей КНР информацию об обстановке на АЭС "Тайшань" на юге КНР в связи с сообщениями о возможном выбросе там радиоактивных инертных газов. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы выразили китайским властям в связи с этим глубокую озабоченность, - сказал он, - и направили запрос о предоставлении нам информации в духе транспарентности". Токио, как подчеркнул генсек кабинета, ждет от Пекина разъяснений. В то же время, по его словам, станции радиационного слежения в Японии на данном этапе не зафиксировали каких-либо изменений.

В понедельник американская телекомпания CNN сообщила о том, что правительство США в течение недели оценивало возможность утечки на АЭС "Тайшань", расположенной на побережье Южно-Китайского моря недалеко от Гонконга. Один из подрядчиков этой станции, французская компания Framatome, проинформировала Вашингтон о "неизбежном радиологическом риске" на объекте. Как сообщала компания, на АЭС зафиксировано превышение радиационного фона.

Позже официальный представитель французской энергетической корпорации EDF, построившей эту станцию и входящей в эксплуатирующий ее консорциум, сообщил, что увеличение объема инертных газов на АЭС "Тайшань" может быть обусловлено возникновением проблем с топливными стержнями. Представитель EDF отметил, что замеренные объемы выброшенных в атмосферу инертных газов находятся ниже максимальных уровней, допустимых нормами в Китае, "речи не идет о чрезвычайном событии с расплавлением зоны реактора". Во вторник официальный представитель МИД КНР сообщил, что АЭС "Тайшань" работает в соответствии с экологическими нормами, превышения уровня радиации или угроз безопасности станции нет.