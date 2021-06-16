Макао вслед за Гонконгом закроет свое представительство на Тайване

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 июня. /ТАСС/. Власти китайского Макао (Аомэнь) вслед за Гонконгом решили приостановить работу своего представительства в Тайбэе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении правительства этого специального административного района КНР.

"Офис Макао по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству на Тайване временно приостанавливает свою деятельность с 19 июня", - говорится в уведомлении. По какой причине закрывается учреждение и на какой срок, не уточняется.

Месяц назад свое представительство в Тайбэе закрыл Гонконг, власти которого обвинили тогда тайваньскую администрацию в нанесении ущерба двусторонним связям и "грубом вмешательстве" в дела специального административного района. Как утверждалось, тайваньская сторона оказывала организованное содействие и поддержку радикальным участникам антиправительственных акций в Гонконге.

Местные наблюдатели расценивают решение о закрытии офисов двух специальных административных районов Китая как очередной признак усиления напряженности в отношениях между берегами Тайваньского пролива в целом.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.