В Токио заявили, что собирают данные о нехватке продовольствия в КНДР

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Японии тщательно собирает информацию в связи с заявлением лидера КНДР Ким Чен Ына о напряженной ситуации с продовольствием в стране. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Такие сведения вызывают огромный интерес, - сказал он. - Мы прилагаем усилия к сбору и анализу соответствующей информации в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей".

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на начавшем работу во вторник пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) назвал напряженной ситуацию с обеспечением страны продовольствием. Об этом в среду сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на центральный печатный орган ТПК газету "Нодон синмун". По словам Ким Чен Ына, в КНДР не удалось выполнить план по сбору зерновых из-за ущерба, нанесенного тайфунами. Отмечается, что на пленуме он дал указание принять меры для решения этой проблемы.

Южнокорейская разведка, сообщило в среду японское информационное агентство Kyodo, еще в феврале опубликовала данные о том, что из-за неурожая в прошлом году КНДР будет не хватать примерно 1 млн тонн продовольствия.