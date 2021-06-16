СК Белоруссии в письме к Дурову рекомендовал принять меры к деструктивным каналам

МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии направил письмо основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, в котором призвал принять меры в отношении Telegram-каналов, которые публикуют личные данные сотрудников белорусских силовых структур, а также призывают к насильственным действиям в отношении них и членов и членов их семей. Об этом сообщило в среду агентство БелТА о ссылкой на белорусский СК.

"В связи с тем, что "условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию", а "правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов", СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения", - цитирует БелТА заявление Следственного комитета.

Белорусское следственное ведомство обращает внимание Павла Дурова, что ранее администрация мессенджера Telegram заблокировала ряд российских Telegram-каналов, публиковавших личные данные участников протестов в России и сотрудников российских силовых структур, а также призывавших к актам насилия в отношении работников правоохранительных органов РФ и членов их семей.

"Учитывая прецедент блокировки таких каналов на территории Российской Федерации, Следственным комитетом Республики Беларусь направлено обращение Павлу Дурову", - приводит БелТА сообщение СК Белоруссии.