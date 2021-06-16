Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют для НАТО первостепенное значение

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Отношения с Россией имеют для НАТО первостепенное значение, при этом альянс придерживается двухтрекового подхода к ним. Такое мнение в среду в интервью телеканалу CNN высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Отношения с Россией имеют для НАТО первостепенное значение. НАТО верит в двухтрековый подход к России, и встреча Байдена и Путина находится в русле этого подхода. Мы должны быть сильными с точки зрения обороны, и в то же время нам нужен диалог с Россией. Россия - наш сосед, нужно говорить с ними. Даже если мы не видим возможности улучшения отношений в обозримой перспективе, нам необходимо поддерживать эти непростые отношения", - заявил он.

Генсек НАТО дал интервью в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые пройдут в узком и расширенном составах на вилле Ла-Гранж в Женеве. На встречу отведено около четырех-пяти часов. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.