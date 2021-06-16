МИД КНР осудил заявление ЕС и США по Китаю по итогам саммита

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Совместное заявление ЕС и США по Китаю по итогам саммита является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Заявление по итогам саммита ЕС - США выходит далеко за рамки цели развития двусторонних отношений. <...> Оно является грубым вмешательством во внутренние дела КНР", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать документ по итогам саммита, в котором в качестве озабоченностей ЕС и США обозначены "продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзяне и Тибете, разрушение автономии и демократических процессов в Гонконге, экономическое принуждение, кампании по дезинформации, ситуация в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях".

По словам дипломата, документ очерняет, содержит обвинения, распространяет дезинформацию. "Мы отвергаем и осуждаем это", - указал Чжао Лицзянь.

15 июня состоялся саммит ЕС - США. Как говорится в итоговом заявлении, в список своих "озабоченностей" по Китаю ЕС и США включили "продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзяне и Тибете, разрушение автономии и демократических процессов в Гонконге, экономическое принуждение, кампании по дезинформации, ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях". ЕС и США "решительно выступили против любых односторонних попыток изменить статус-кво и усилить напряженность в регионе", подчеркнули "важность мира и стабильности по всему Тайваньскому проливу" и призвали к "мирному урегулированию вопросов, связанных с проливом".

В документе также говорится, что стороны намерены координировать "конструктивное взаимодействие с Китаем по таким вопросам, как изменение климата и нераспространение [ядерного оружия], а также по некоторым региональным вопросам".