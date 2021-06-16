В Минске считают, что Запад нацелен на развал Союзного государства

МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Страны Запада нацелены на подрыв независимости Белоруссии, разрушение ее экономики, и в конечном счете на развал Союзного государства. Об этом заявил в среду председатель Палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которая проходит в формате видеоконференции.

"Под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Беларуси путем наращивания санкционной политики и выдавливания белорусских предприятий с мировых рынков, - приводит слова Андрейченко агентство БелТА. - Беларусь снова, как в далеком 1941 году, принимает на себя удар. На этот раз - так называемого коллективного Запада, нацеленного на суверенитет и подрыв независимости страны, разрушение экономики, а в конечном итоге - развал Союзного государства".

По его словам, в сопредельных с Белоруссией странах на западном направлении существенно наращивается военно-политическое присутствие стран НАТО. "До прямого противостояния пока дело не доходит прежде всего благодаря созданному за годы союзного строительства мощному оборонному комплексу, способному дать достойный ответ любому агрессору. Но то, что против наших стран развернута полномасштабная гибридная война, уже не вызывает сомнений", - сказал Андрейченко.

Он поблагодарил российских коллег "за последовательную и взвешенную позицию, политическую и информационную поддержку на фоне внешнего давления на белорусское руководство и попыток дестабилизировать обстановку в стране". Андрейченко уверен, что интенсивный диалог глав государств и правительств по вопросам углубления стратегического партнерства и развития союзного строительства станет достойным ответом как внешним, так и внутренним оппонентам Союзного государства России и Белоруссии.