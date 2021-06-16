Властям Женевы пришлось в срочном порядке закупать флаги России и США для саммита

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Властям Женевы пришлось в срочном порядке закупать российские и американские флаги для встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку имевшихся в наличии экземпляров было недостаточно для украшения города перед саммитом. Об этом сообщила в среду газета Tagblatt.

Российским триколором и американским флагом украшены аэропорт Женевы, главный мост города - Монблан, который украшают минимум по 12 флагов РФ и США. Сумма, которую женевские власти потратили на их приобретение, не приводится.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится на вилле Ла-Гранж. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.