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Депутат Меджлиса Закани снял свою кандидатуру в пользу Раиси на выборах президента в Иране

Ранее к подобному решению парламент республики призвал всех консерваторов, участвующих в президентской гонке, отмечает агентство Tasnim

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Депутат Меджлиса (парламента) Ирана от города Кум и глава Исследовательского центра парламента страны Алиреза Закани объявил в среду о снятии своей кандидатуры в пользу председателя Верховного суда Эбрахима Раиси на предстоящих президентских выборах. Об этом Закани сказал в интервью агентству YJC.

Ранее в среду агентство Tasnim сообщило, что депутаты Меджлиса Ирана призвали всех консерваторов, участвующих в президентской гонке, снять свои кандидатуры в пользу Раиси. Обращение было адресовано секретарю Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсену Резаи, бывшему секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Саиду Джалили, заместителю председателя Меджлиса Амиру Хосейну Казизаде Хашеми и Закани.

Бывший вице-президент Ирана Мохсен Мехрализаде также в среду снял свою кандидатуру с избирательной гонки на президентских выборах в стране. Таким образом, из реформаторского лагеря в кампании продолжает участвовать только бывший глава Центрального банка страны Абдольнасер Хеммати. Выборы президента Ирана запланированы на 18 июня.

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