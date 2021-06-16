Эксперт: Байден встречается с Путиным, чтобы показать, что "Америка вернулась"

"Важно уже то, что встреча лидеров России и США происходит", - отметил он в среду в эфире парижской радиостанции "Радио классик". Эксперт считает, что переговоры с российским президентом - неотъемлемая часть дипломатического марафона Байдена, который "призван показать возвращение Америки на мировую авансцену". "Байдену, который уже встретился с союзниками по НАТО, теперь необходимо встретиться с президентом Путиным, чтобы показать миру, что Америка вернулась, как он это не это устает повторять", - сказал эксперт.

В глазах Байдена, считает эксперт, главной стратегической проблемой является Китай. "Китай сейчас главная проблема для Америки, соперник номер 1, который угрожает обогнать США", - заметил Бонифас. Он напомнил, что в начале 70-х годов прошлого века помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер "стремился вовлечь Китай в орбиту США, чтобы сдерживать СССР в то время, когда Советский Союз считали главной угрозой для Америки". "Байден же стремится обозначить ось "Китай - Россия", которую должен сдерживать альянс демократий в составе ЕС, НАТО, Австралии, Индии и Японии", - полагает Бонифас.

"Россия пережила расширение НАТО как драму и считает, что Запад нарушил обещания, данные первому президенту СССР Михаилу Горбачеву в связи с воссоединением Германии, - заметил Бонифас. - Сегодня для России точно также не может быть и речи о вступлении Украины, Грузии или Белоруссии в НАТО. И это российское предупреждение услышано, несмотря на все стремление Киева присоединиться к НАТО".

При этом французский эксперт обратил внимание, что "для ЕС Россия - часть европеййского континента". "Пока Байден принял это во внимание лишь в одном случае, согласившись с "Северным потоком - 2", чтобы не принимать санкций против заинтересованной в нем Германии", - заметил глава IRIS.

По мнению Бонифаса, европейцы не склонны поддерживать политику США в отношении Китая. "У Германии более масштабные экономические отношения с Китаем, чем с США, - пояснил он. - И для большинства европейцев это партнер, в любом случае - торговый партнер". "Можно допустить, что европейцы могут поддержать курс США в отношениях с Китаем в области прав человека, но не в стратегических вопросах. Это проблема американцев, а европейцы не хотят втягиваться в то, что не является их проблемой", - заметил эксперт.