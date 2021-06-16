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Встреча Путина и Байдена в Женеве

CNN: к Байдену на саммите присоединятся помощник по нацбезопасности и директор по РФ

Кроме того, по данным телеканала, к президенту США присоединится заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Телеканал CNN назвал официальных лиц, которые с американской стороны примут участие во встрече в расширенном составе на саммите РФ - США в Женеве.

По сведениям телеканала, к президенту США Джо Байдену, помимо госсекретаря Энтони Блинкена и американского посла в Москве Джона Салливана, присоединятся также заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, помощник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Салливан, ДжонБлинкен, ЭнтониВстреча Путина и Байдена в Женеве
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