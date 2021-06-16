CNN: к Байдену на саммите присоединятся помощник по нацбезопасности и директор по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Телеканал CNN назвал официальных лиц, которые с американской стороны примут участие во встрече в расширенном составе на саммите РФ - США в Женеве.

По сведениям телеканала, к президенту США Джо Байдену, помимо госсекретаря Энтони Блинкена и американского посла в Москве Джона Салливана, присоединятся также заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, помощник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.