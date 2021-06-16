CNN: Байден на саммите в Женеве заострит внимание на реакции США на кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в Женеве намерен заострить внимание на возможных действиях американской стороны в ответ на кибератаки, причастность к которым Вашингтон приписывает российской стороне. Об этом сообщил в среду телеканал CNN .

По словам его источника из числа официальных лиц, "Байден сделает акцент на планах США отреагировать на продолжающиеся хакерские атаки, направляемые государством". Как следует из материала, официальные лица США "подчеркнули, что у них скромные ожидания от консультаций, они назвали стратегическую стабильность и другие соглашения в сфере контроля над вооружениями потенциальным источником взаимного согласия".

Источник телеканала отметил, что Байден "затронет вопросы прав человека". Чиновник не уточнил, "будет ли это включать обсуждение" ситуации вокруг Алексея Навального.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была произведена атака на компьютерные сети американской мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании и предположил, что ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с Байденом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.