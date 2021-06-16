В Швеции с 1 июля запустят цифровые паспорта о вакцинации

СТОКГОЛЬМ, 16 июня. /ТАСС/. Цифровой сертификат о вакцинации, который можно предъявить при поездках за границу, появится в Швеции с 1 июля. Об этом на пресс-конференции в среду рассказала министр социальных дел Лена Халленгрен.

"С 1 июля все, кто прошел вакцинацию, смогут получить коронапаспорт, - отметила она. - Сертификаты будут бесплатными".

Документ можно будет заказать в электронном виде или в виде твердой копии на специальном государственном сайте. Тот, кто не был вакцинирован, сможет таким же образом получить сертификат с подтвержденным отрицательным результатом теста на коронавирус за последние 48-72 часа или о наличии антител.

Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести иммунизацию всего взрослого населения Швеции до 5 сентября 2021 года. В настоящее 51,3% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против COVID-19.