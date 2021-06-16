Белый дом не согласен с тем, что Байден кивнул в ответ на вопрос, доверяет ли он Путину

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не кивал головой в ответ на вопрос американских журналистов о том, доверяет ли он президенту России Владимиру Путину. Это заявила в среду директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Там была беспорядочная толкучка, и репортеры перекрикивали друг друга. Президент США очевидным образом не отвечал ни на один из этих вопросов, он кивал в знак признательности прессе в целом. Он всего лишь два дня назад говорил на своей пресс-конференции: "Сначала проверяй, а потом уже доверяй", - написала она в Twitter, отвечая на запись журналистки PBS, отметившей, что Байден утвердительно кивнул головой в ответ на вопрос о том, доверяет ли он Путину.

Ранее об этом же сообщал пресс-пул Белого дома с церемонии открытия российско-американского саммита в Женеве.