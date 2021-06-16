МИД Литвы сообщил о вручении ноты посольству РФ из-за "нарушения воздушного пространства"

ВИЛЬНЮС, 16 июня. /ТАСС/. МИД Литвы сообщил в среду, что вызвал представителя посольства РФ, чтобы выразить ему протест в связи с якобы имевшим местом нарушением воздушного пространства Литвы.

"16 июня Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить свой протест в связи с нарушением воздушного пространства", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

По утверждению МИД, 15 июня два военных самолета РФ якобы нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море.

Ранее представитель вооруженных сил Литвым Гинтаутас Цюнис сообщил агентству BNS, что во вторник примерно в 9:45 два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море. По его утверждению, самолеты пробыли в воздушном пространстве Литвы около минуты.