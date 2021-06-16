В МИД Франции считают, что в переговорах по ядерной программе Ирана нужны смелые шаги

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Франция считает, что при обсуждении будущего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе необходимы "смелые инициативы". Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Франции.

"Франция совместно со своими партнерами мобилизуют все силы с целью добиться дипломатического решения, которое позволит вернуть Иран и США к полной реализации СВПД. Франция уже неоднократно заявляла, что ход этих переговоров становится все более тяжелым по мере того, как они выходят на обсуждение сложных вопросов. На переговорах сохраняются серьезные разногласия", - пояснил представитель МИД.

"Все это указывает на необходимость принятия смелых решений", - отметил дипломат. "Они, причем, должны быть приняты быстро, так как все мы согласны с тем, что в данном случае время играет против всех", - отметил французский дипломат.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.