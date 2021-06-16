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Литва приветствовала согласование четвертого блока санкций против Белоруссии

Пакет ограничительных мер ЕС включил блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и силовиков

ВИЛЬНЮС, 16 июня. /ТАСС/. Вильнюс выразил удовлетворение согласованием в ЕС четвертого блока санкций против Белоруссии. Об этом в среду заявил глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, сообщило внешнеполитическое ведомство.

"Выражаем удовлетворение тем, что членам ЕС удалось договориться по списку лиц и юридических субъектов, которые имели отношение к нарушениям прав человека в Белоруссии", - приводятся в сообщении слова главы МИД.

Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС (COREPER) согласовал в среду четвертый пакет ограничительных мер ЕС против Белоруссии, который включит блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и силовиков и запретит европейскому бизнесу контакты с семью юридическими лицами.

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