Литва приветствовала согласование четвертого блока санкций против Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 16 июня. /ТАСС/. Вильнюс выразил удовлетворение согласованием в ЕС четвертого блока санкций против Белоруссии. Об этом в среду заявил глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, сообщило внешнеполитическое ведомство.

"Выражаем удовлетворение тем, что членам ЕС удалось договориться по списку лиц и юридических субъектов, которые имели отношение к нарушениям прав человека в Белоруссии", - приводятся в сообщении слова главы МИД.

Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС (COREPER) согласовал в среду четвертый пакет ограничительных мер ЕС против Белоруссии, который включит блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и силовиков и запретит европейскому бизнесу контакты с семью юридическими лицами.