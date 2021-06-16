В Тегеране прошел митинг сторонников главного претендента на пост президента Ирана Раиси

ТЕГЕРАН, 16 июня. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Митинг сторонников кандидата на пост президента Ирана, председателя Верховного суда Эбрахима Раиси прошел в среду в Тегеране. Мероприятие было организовано на площади Палестины.

Митинг проводился членами избирательного штаба политика. Присутствовавшие вышли с флагами исламской республики и портретами Раиси, а также скандировали лозунги, включая "В ответ на глупость Би-би-си проголосуем за Раиси", "Разрушитель идолов, Эбрахим, уничтожь идола коррупции" и "Да здравствует [имам] Реза, да здравствует Раиси".

Находившиеся на сцене ораторы критиковали действия нынешнего правительства Ирана и призывали голосовать за Раиси, чтобы он решил проблемы страны. По завершении выступлений участники митинга прослушали речь духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи, посвященную президентским выборам, которая транслировалась в режиме реального времени.

Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения (ISPA), за Раиси готовы проголосовать около 60% людей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 8% избирателей.

Ранее в среду депутат Меджлиса (парламента) от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили объявили, что снимают свои кандидатуры с президентских выборов. В гонке продолжают участвовать Резаи, Раиси, заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.