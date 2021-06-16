Байден сообщил, что смотрел пресс-конференцию Путина после саммита в Женеве

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что смотрел трансляцию пресс-конференции главы российского государства Владимира Путина по итогам саммита в Женеве в среду.

"Я слышал значительную часть того, что было на пресс-конференции президента Путина, - отметил американский лидер. - Как он сказал, все дело в практичных, прямых, прагматичных решениях, которые нам нужно принять или не принимать. Мы это выясним".

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. После встречи с Байденом Путин первым выступил на пресс-конференции.