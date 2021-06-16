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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Байден заявил, что в отношениях с Путиным речь идет о собственных интересах

Это не вопрос доверия, отметил президент США

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в среду журналистам, что в его отношениях с российским лидером Владимиром Путиным речь идет не о доверии, а о собственных интересах.

"Послушайте, дело не в доверии, а в собственных интересах, - сказал он у трапа своего самолета перед вылетом в США после завершения российско-американского саммита в Женеве, отвечая на вопрос о том, доверяет ли Путину. - Я не доверяю никому". "Я не должен доверять кому-то, мы не должны доверять кому-то, чтобы что-то начать", - подчеркнул президент США, говоря о переговорах с президентом РФ.

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Байден должны были обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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