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Байден: США будут всегда выносить права человека в повестку переговоров с Россией

Американский лидер назвал это одной из их основополагающих ценностей Соединенных Штатов

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут выносить права человека в повестку переговоров с Россией всегда, потому что это одна из их основополагающих ценностей. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я сказал ему, что американский народ никогда не будет доверять президенту, если тот не защищает демократические ценности и универсальные свободы всех людей. Это часть ДНК нашей страны. Так что я сказал, что права человека всегда будут "на столе", - сказал он.

"Дело не в том, чтобы преследовать Россию за нарушение прав человека, а в том, кто мы есть", - добавил Байден.

Путин на отдельной пресс-конференции также сообщил, что проблематика прав человека затрагивалась на встрече по инициативе Байдена. При этом российский президент отверг обвинения представителей западных СМИ, что в России эти права нарушаются в области выражения политических взглядов.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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