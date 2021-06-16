Офис Зеленского обсудил его будущий визит в Вашингтон с военным атташе и дипломатами США

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Офис президента Украины ведет подготовку визита Владимира Зеленского в США. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.

"Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США на Украине вопросы подготовки визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки", - отмечается в сообщении.

В частности, во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества, развитие проектов в сфере исследований и испытаний, предоставление Украине помощи США в сфере безопасности. Машовец отметил, что обнародованное 11 июня департаментом обороны США решение о предоставлении Киеву второй части помощи в рамках "Инициативы безопасности помощи Украине" в размере $150 млн имеет важное значение для укрепления украинской обороноспособности.

Собеседники также коснулись ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины, в частности по совершенствованию системы военного управления, оборонного планирования, усиление демократического гражданского контроля над силами обороны и распределения полномочий между министром обороны Украины и главнокомандующим Вооруженными силами. Как подчеркивает офис президента, Машовец проинформировал американскую сторону о ходе реформы оборонно-промышленного комплекса и подготовку Стратегии развития ОПК Украины к утверждению Советом национальной безопасности и обороны. По его словам, в результате реформирования украинский ОПК должен стать более эффективным, прозрачным и открытым для международного сотрудничества, в том числе и с США.

Со своей стороны Бриттани Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны, отмечает офис Зеленского.

7 июня президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским и пригласил его нанести визит в Вашингтон позднее этим летом.