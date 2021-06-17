Парламент Румынии отправил досрочно в отставку народного адвоката

БУХАРЕСТ, 17 июня. /ТАСС/. Парламент Румынии отправил в среду досрочно в отставку народного адвоката (омбудсмена) Ренату Вебер. Об этом сообщило агентство Agerpres. За это решение проголосовали 247 депутатов и сенаторов, против - 32, один парламентарий воздержался.

Увольнения Вебер добилась правоцентристская правящая коалиция (Национал-либеральная партия, альянс Союза за спасение Румынии и Партии свободы, единства и солидарности, а также Демократический союз венгров Румынии), представители которой обвинили ее "в нарушении законов и Конституции, невыполнении обязанностей". Они также упрекали Вебер в том, что она действовала в интересах оппозиционной Социал-демократической партии (СДП).

Представители оппозиции (СДП и "Альянс за объединение румын") в свою очередь утверждали, что обвинения в адрес народного адвоката являются надуманными, а в реальности правящая коалиция расплачивается с Вебер за то, что она неоднократно критиковала в период пандемии действия властей, нарушающие права и свободы граждан. Представители СДП заявили, что увольнение народного адвоката является незаконным и будет оспорено в Конституционном суде.

Вебер заняла пост народного адвоката в июне 2019 года, продолжительность мандата составляет пять лет. Спикер Палаты депутатов Лудовик Орбан (НЛП) сообщил, что коалиция пока не пришла к согласию относительно нового кандидата на эту должность.