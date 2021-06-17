В Гонконге задержаны пятеро сотрудников медиахолдинга оппозиционного магната

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга в четверг утром провела обыски и задержания в здании медиахолдинга Next Digital Media, принадлежащего арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правоохранительных органов.

"Были задержаны пятеро членов правления: четверо мужчин и женщина в возрасте от 47 до 63 лет, за сговор с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности", - отмечается в сообщении.

Имена задержанных не приводятся. Однако, по данным ТАСС, среди них главный редактор газеты "Пинго жибао" Райн Ло и еще двое журналистов. Обыски также проводились в их квартирах. В рейде участвовало около 200 полицейских, действовавших на основании выданного судом ордера.

Джимми Лай, основатель медиахолдинга Next Digital Media и газеты "Пинго жибао", считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. Он оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций против Китая и Гонконга.

73-летний бизнесмен был задержан 3 декабря прошлого года по делу о мошенничестве, 11 декабря ему предъявили обвинения в "сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности". В текущем году Лай получил в совокупности 28 месяцев тюрьмы за организацию и участие в серии незаконных акций протеста.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.