Токио запросил данные об АЭС в КНР у построившей ее французской компании

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Японии запросило информацию об обстановке на АЭС "Тайшань" на юге КНР, где было отмечено повышение уровня радиации, у французской корпорации, которая занималась проектированием станции, а сейчас имеет отношение к управлению этим объектом. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы проверяем имеющиеся факты у французской компании, имеющей отношение к проектированию и управлению этой АЭС, - сказал он. - Какого-либо ответа на наш запрос от китайских властей пока не получено. Надеемся, что они разъяснят ситуацию международному сообществу в духе транспарентности". Генсек кабинета подтвердил, что станции радиационного слежения в Японии на данном этапе не зафиксировали каких-либо изменений.

Власти Китая 16 июня впервые подтвердили повышение уровня радиации на первом энергоблоке АЭС "Тайшань", расположенной на побережье Южно-Китайского моря недалеко от Гонконга. Как говорится в опубликованном в среду заявлении министерства охраны окружающей среды, причиной этого могло стать повреждение топливных стержней. В то же время, проинформировало ведомство, повышение уровня радиации находится в пределах нормы, установленной техническими регламентами.

В понедельник американский телеканал CNN сообщил о том, что правительство США в течение недели оценивало возможность утечки на АЭС "Тайшань". Французская компания Framatome, один из подрядчиков этой станции, проинформировала Вашингтон о "радиологическом риске" на объекте.

Позже официальный представитель французской энергетической корпорации EDF, построившей эту станцию и входящей в эксплуатирующий ее консорциум, сообщил, что увеличение объема радиоактивных инертных газов на АЭС "Тайшань" может быть вызвано проблемами с топливными стержнями. Представитель EDF отметил, что замеренные объемы выброшенных в атмосферу инертных газов находятся ниже максимальных уровней, допустимых нормами в Китае. Во вторник официальный представитель МИД КНР сообщил, что АЭС "Тайшань" работает в соответствии с экологическими нормами, превышения уровня радиации или угроз безопасности станции нет.