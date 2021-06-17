Эрдоган заявил о желании Байдена совершить визит в Турцию

АНКАРА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что американский лидер Джо Байден выразил желание посетить Турцию с визитом и планы предварительно прорабатываются. Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана.

"Даты пока не определены, но есть сигналы к тому, что над графиком работают. Он [Байден] сказал, что несмотря на очень интенсивную повестку, он хочет приехать в Турцию", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Турецкий лидер также указал, что на переговорах с Байденом обсуждалась ситуация с российскими зенитными ракетными системами С-400 и программой истребителя F-35. "Я сказал Байдену, что [США] не стоит ждать от Турции каких-то новых шагов по С-400 или F-35", - заявил Эрдоган. Он напомнил, что Анкара "выполнила все, что от нее требовалось в рамках реализации проекта F-35, в том числе в финансовом плане".

"Что касается С-400, мы же попросили США продать нам системы Patriot, они не дали. Более того, забрали с наших баз имевшиеся там эти установки. И что же нам надо было делать?" - указал Эрдоган. Он подчеркнул, что довел до сведения Байдена намерение Анкары "добиваться реализации всех имеющихся у нее прав", в том числе касающихся закупки вооружения.

"Вместе с тем мы продолжим обсуждать с США все вопросы оборонной сферы и шаги, которые можем сделать сообща. Эти темы далее будут вести наши МИД, Минобороны и секретариат оборонпрома", - сообщил он.

Контракт на поставку С-400

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства F-35. Эрдоган в октябре прошлого года заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.

По итогам переговоров с Байденом в Брюсселе 14 июня Эрдоган заявил, что позиция Турции по С-400 не изменилась и остается прежней. То есть Анкара считает полностью законной покупку этих систем у РФ и намерена их использовать.