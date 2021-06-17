МИД Финляндии: встреча Путина и Байдена усилила предсказуемость в отношениях РФ и США

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве способствовала усилению предсказуемости в отношениях двух стран. Такое мнение высказал в четверг ТАСС глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Позитивно то, что президенты встретились так скоро после начала работы новой администрации США. Поскольку речь идет о первой встрече, самым важным результатом, скорее всего, является открытие работающего диалога между руководством США и России. Внушает надежду, что президенты назвали свою встречу конструктивной", - сказал он.

"Эта встреча способствовала [укреплению] стабильности и предсказуемости в отношениях США и России. То, что было решено продолжить обсуждение [двумя странами] стратегической стабильности и кибербезопасности, является положительным [итогом] для всех. С точки зрения Финляндии, интересно, что президенты также затронули вопросы, касающиеся Арктического региона", - заключил Хаависто.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.