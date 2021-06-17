Эксперт заявил, что женевский саммит дал ощущение "возврата к нормальности"

СТОКГОЛЬМ, 17 июня. /ТАСС/. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве дала ощущение "возвращения к нормальности". Такое мнение выразил в четверг директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) Дэн Смит, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС итоги саммита в Швейцарии.

"Я думаю, что большой результат встречи - это ощущение возвращения к нормальности. На мой взгляд, на это указывают три вещи: конкретные действия по возвращению послов, тон, в котором каждый из двух президентов говорил о другом - тон взаимного уважения, - и оба они использовали слово "прагматичный" при описании рабочих отношений. И третье - рассмотрение перспективы замены действующего соглашения по стратегическим вооружениям между двумя странами - нового СНВ", - полагает он.

"Я думаю, что эти три вещи - послы, тональность и контроль над вооружениями - говорят о том, что мы возвращаемся к ситуации нормальных отношений между двумя великими державами. Они не ладят друг с другом по всем вопросам, по которым есть серьезные разногласия, но они знают, что обязаны управлять отношениями таким образом, чтобы те не становились разрушительными", - продолжил Смит.

Эксперт обратил внимание на то, что лидеры двух стран приняли совместное заявление по стратегической стабильности, в котором подтверждалась приверженность принципу, согласно которому ядерная война никогда не должна быть развязана. "Я считаю, что обсуждение стратегической стабильности в будущем очень важно" - подчеркнул директор СИПРИ.

По мнению Смита, есть причины надеяться, что возвращение к нормальному состоянию между странами продолжится. "Я думаю, есть причины ожидать и, следовательно, надеяться, что это возвращение к нормальному состоянию между ними продолжится. Я не думаю, что в очень краткосрочной перспективе мы увидим огромный прорыв на пути к полноценному сотрудничеству по всему спектру вопросов. Я имею в виду, что нет никакого секрета в том, что политика США и России в некотором роде противоположна друг другу, но я думаю, что можно ожидать и надеяться, что разногласия будут устранены", - считает он.

Директор СИПРИ напоминает при этом, что для гармонии международных отношений также важны отношения США и России с Китаем. "Еще одно измерение заключается в том, что отношения между США и Россией в настоящий момент являются лишь одной из центральных осей динамики мировой политики, куда, конечно же, входит Китай. Три великие державы: отношения США и России имеют большое значение, как и между Россией и Китаем, а также Китаем и США. Поэтому я думаю, что, с точки зрения перспектив гармоничного мира, отношения между США и Россией - это только одна часть большой картины", - сказал он.