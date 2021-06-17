Послы стран G7 призвали Киев как можно быстрее провести выборы в 18 общинах Донбасса

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Послы стран Группы семи (G7) заявили о необходимости как можно быстрее организовать местные выборы в 18 общинах подконтрольных правительству Киева Донецкой и Луганской областей, в которых в 2020 году по решению ЦИК голосование не проводилось под предлогом близости к зоне конфликта. Об этом сообщается в четверг на странице неформального объединения послов G7 в поддержку реформ на Украине в Twitter.

В сообщении отмечено, что послы провели встречу с представителями Центральной избирательной комиссии Украины, а также со специализирующимися на выборах организациями - гражданской сетью "Опора" и Международным фондом избирательных систем (IFES). "Послы подчеркнули необходимость: поддержки ЦИК; дальнейших своевременных изменений в Избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов; повышения гендерного равенства; местных выборов в 18 общинах Донбасса как можно быстрее; надлежащего регулирования финансирования в политике", - проинформировало объединение дипломатов.

При этом послы отметили положительные изменения в избирательной системе Украины. "Настоящее партнерство между властью, гражданским обществом и международными экспертами помогло Украине осуществить успешную избирательную реформу, модернизировать ЦИК и укрепить украинскую демократию", - написали они.

В октябре 2020 года на Украине прошли выборы в органы местного самоуправления. Украинцы голосовали за депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более 1 тыс. поселковых советов, а также мэров большинства городов, глав сел и поселков. Избирательные участки работали по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения. Это произошло из-за решения Центральной избирательной комиссии Украины, которая отменила там местные выборы, объяснив это близостью районов к зоне конфликта. Речь идет о 10 объединенных территориальных общинах Донецкой области и восьми - Луганской. По данным украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), на этих территориях проживают около 500 тыс. человек, имеющих право голоса.

Руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило тогда, что такое решение Киева не было достаточно прозрачным и нарушило права граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов называл решение Киева вынужденным и законным, мотивировав его реакцией государства на конфликт в Донбассе.