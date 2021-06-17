В Иране заявили, что стороны в Вене близки к заключению соглашения по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 17 июня. /ТАСС/. Стороны на переговорах в Вене как никогда раньше близки к заключению соглашения по ядерной сделке. Об этом заявил в четверг глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы убеждены, что больше, чем когда-либо, стороны близки к заключению соглашения, однако есть еще ряд ключевых вопросов, которые подлежат обсуждению", - цитирует его агентство Fars. Дипломат добавил, что участники "добились ощутимого прогресса по различным вопросам на переговорах".

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.