МИД Франции: саммит РФ и США открыл путь к переговорам по по стратегической стабильности

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Итоги женевской встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена открывают путь к переговорам по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель МИД Франции.

"Возобновление диалога на высоком уровне между США и Россией свидетельствует о позитивном развитии событий, - отметил дипломат. - Совместное заявление президентов США и России открывает путь для дискуссий о стратегической стабильности и контроле над вооружениями между двумя странами, которые в настоящее время обладают почти 90% мировых запасов ядерного оружия".

Как считают в министерстве, "диалог с Россией по этим вопросам необходим в контексте постепенного распада системы контроля над вооружениями". "Франция выступает за более тесную координацию между союзниками, чтобы определить повестку и параметры диалога с Россией по этим проблемам, - указали в МИД. - Этот диалог должен принимать во внимание новые факторы, влияющие на стратегическую стабильность, как, например, кибератаки".

В ведомстве подчеркнули, что европейцы должны более активно участвовать в этой дискуссии, которая касается безопасности и стабильности континента.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.