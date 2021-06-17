Эксперт: саммит РФ и США может стать первым шагом к более конструктивным отношениям

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Женевский саммит способен стать первым шагом к отходу от взаимных упреков к более конструктивным отношениям между Россией и США. Такое мнение выразил в четверг профессор истории Университета штата Калифорния в Беркли Дэвид Фоглсонг, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По его мнению, встреча глав двух государств "представляется полезным первым шагом к отходу от взаимных обвинений к более конструктивным, рабочим отношениям между Россией и США".

Политолог сравнивает нынешний саммит с немногочисленными встречами российского лидера с 45-м президентом США Дональдом Трампом. "В отличие от встреч Трампа и Путина, похоже, есть основания надеяться, что за встречей в Женеве последует устойчивый диалог и конкретный прогресс по таким вопросам, как ядерное оружие и кибербезопасность", - убежден Фоглсонг.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.