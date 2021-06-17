Politico: кандидат в Конгресс США угрожал сопернице "русскими и украинскими убийцами"

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Республиканец Уильям Брэддок, который претендует на место в Конгрессе США от штата Флорида, угрожал устранить своего политического конкурента с помощью "отряда наемных убийц - украинцев и русских". Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на запись телефонного разговора политика.

По сведениям издания, Брэддок в беседе с политической активисткой Эрин Ольщевски призывал ту не поддерживать своего конкурента на выборах - Анну Паулину Луну. Он также утверждал, что у него "есть доступ к отряду наемных убийц - украинцев и русских", - добавив, что Луна "должна выйти [из политической борьбы], и я надеюсь, самостоятельно". "Я правда не хочу лишать кого-то жизни во благо народа США, это разобьет мне сердце. Однако если это необходимо, то надо это делать", - приводит газета слова политика.

Ольщевски сделала запись беседы и передала ее журналистам. Брэддок в ответ на вопросы Politico не подтвердил, но и не опроверг факт такого разговора, сказав, что доказательств этому нет, а также предположил, что запись могла быть подделана или изменена.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в 2022 году. Как отмечает Politico, конкуренция во Флориде одна из самых высоких среди всех штатов.