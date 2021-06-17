В Пентагоне заявили, что ядерный потенциал США сохранит адекватность

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Стратегический ядерный потенциал Соединенных Штатов сохранит адекватность, несмотря на быстрый рост атомных арсеналов Китая. Уверенность в этом выразили в четверг американский министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Они приняли участие в слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Один из американских законодателей попросил Остина и Милли уточнить, будет ли достаточно имеющегося у США арсенала, если Китай более чем вдвое увеличит размер своих ядерных сил к концу десятилетия, чего ожидает Вашингтон.

"Чтобы ответить на этот [конкретный] вопрос: да", - заявил шеф Пентагона. "Наше намерение заключается в том, чтобы оставаться заслуживающими доверия, несмотря на любое развитие событий. Цель [идущего в настоящее время] пересмотра [ядерной доктрины США] заключается в том, чтобы гарантировать, что у нас имеются средства для отражения любой угрозы, исходящей от Китая, России или кого бы то ни было", - подчеркнул Остин.

В аналогичном ключе высказался и Милли. "Если мы продолжим в полной мере модернизировать триаду, то сейчас и в будущем потенциал стратегического ядерного сдерживания США будет полностью адекватен сдерживанию любого [потенциального] противника, включая Китай. Даже если Китай удвоит то, что у него имеется сейчас. У меня [на этот счет] нет никаких сомнений", - отметил глава КНШ.

"Однако сдерживание, как вы знаете, требует не только средств и воли, но и поддержания связи с [потенциальным] противником, чтобы тот понимал наличие у вас этих средств и воли. Это сложное уравнение, но я полностью уверен, что наши ядерные системы сегодня адекватны [ставящимся перед ними задачам], а после полной модернизации будут адекватны и в будущем", - добавил военачальник.