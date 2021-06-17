В США заявили, что переговоры с Россией и Китаем по вооружениями отвечают их интересам

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Проведение дальнейших переговоров с РФ и начало диалога с КНР по контролю над вооружениями полностью отвечает интересам США. Об этом заявил в четверг на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Ему был задан вопрос о том, согласен ли он с тем, что Вашингтону необходимо продолжать переговоры по контролю над ядерными вооружениями с Москвой и инициировать их с Пекином. "Я абсолютно убежден в том, что установление ограничений и согласование международных режимов и договоров, направленных на ограничение вооружений, особенно таких вооружений, всегда соответствует национальным интересам", - сказал Милли.

У него также спросили, согласен ли он с тем, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) с Россией отвечает интересам США. "Да, [я согласен]. И не с только этим, я в принципе выступаю за контроль над вооружениями в целом, особенно когда речь идет о таких типах вооружений", - ответил Милли.