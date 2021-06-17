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Пашинян: провокационные заявления Азербайджана мешают установлению мира в регионе

Однако возвращение 15 пленных армянских солдат дает надежду на позитивное изменение атмосферы, отметил премьер-министр республики

Провокационные заявления Азербайджана мешают открытию транспортных коммуникаций и установлению мира в регионе, заявил Пашинян.

Возвращение 15 пленных армянских солдат Азербайджаном дает надежду на позитивное изменение атмосферы в регионе.

Ситуацию в приграничных областях Армении, куда зашли войска Азербайджана, можно решить мирным путем.

Демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы не связана с вопросом Карабаха.

Пашинян выступил за начало стратегического диалога Армении с Ираном.

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Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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