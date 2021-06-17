Митинг сторонников Пашиняна перешел в шествие по улицам Еревана

ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна после завершения митинга в поддержку политика перед досрочными парламентскими выборами, последовали за ним по улицам армянской столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Колонна начала шествие по улице Амиряна, после чего свернула на Маштоца. Демонстранты шли по проезжей части, вдоль дороги также параллельно толпе следовали сотрудники полиции. Участники акции несли огромный флаг Армении. Процессия мирно и без провокаций дошла до площади Франции, где Пашинян сел в кортеж и отправился на дебаты. После этого митингующие разошлись. Шествие продлилось около получаса.